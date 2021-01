IMGW wydaje ostrzeżenia. Oblodzenia w większości kraju. Miejscami śnieg

IMGW wydaje ostrzeżenia pogodowe. Oblodzeń można się spodziewać od późnych godzin wieczornych w sobotę w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, łódzkim, wielkopolskim i lubuskim - wynika z prognoz

W tych rejonach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami mokrego śniegu. Temperatura minimalna może wynieść około -1 st. C, natomiast temperatura minimalna gruntu wyniesie około -2 stopni C.

IMGW wydaje ostrzeżenia. W nocy w większości kraju będzie ślisko

Ostrzeżenia IMGW dotyczące oblodzeń obowiązują do niedzieli do około godziny 9 rano. Dodatkowo do późnych godzin wieczornych w sobotę praktycznie w całym województwie zachodniopomorskim mogą wystąpić intensywne opady śniegu. W niektórych miejscach może spaść nawet do 15 cm.

Według synoptyków IMGW, do końca miesiąca zima będzie raczej łagodna, choć z przejściowo intensywnymi opadami śniegu.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP