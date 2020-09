Duże zachmurzenie, burze z deszczem głównie na południu Polski, do tego powrót temperatur poniżej 20 stopni Celsjusza – tak zapowiada się pogoda na pierwszą niedzielę września.

Burze, które przeszły w sobotę nad Polską, przyczyniły się do strat, a nawet ludzkiej tragedii. Dzisiejsze prognozy wskazują, że aura będzie nieco bardziej łaskawa.

Przelotnie może popadać w południowym pasie kraju, od Lubelszczyzny, przez Podkarpacie, po Małopolskę. Miejscami pokropi na na Ziemi Łódzkiej, Świętokrzyskiej oraz na Śląsku. Jednak nie będą to ulewy, łącznie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy.

IMGW ostrzega: burze i deszcz w 4 województwach

Jedyne spodziewane dziś burze wystąpić mogą w górach. W czasie ich trwania wiatr będzie rozpędzał się do 90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach Polski można liczyć na pogodną aurę. Ubierajmy się cieplej niż wczoraj – termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Lubelszczyźnie.

Strefą deszczu są dziś cztery województwa na południu Polski. W niedzielę do południa możliwe będą burze z gradem m.in. w województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Alerty dotyczą województw małopolskiego i podkarpackiego (w całości) oraz południowych powiatów na Śląsku oraz południowo-wschodnich powiatów w woj. świętokrzyskim.

