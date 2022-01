IMGW wydał ostrzeżenia dla 4 województw. Intensywne opady śniegu i zawieje

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podał, że Polska jest pod wpływem głębokiego niżu znad Estonii. Zachodnia część kraju znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Z północy napływa arktyczna masa powietrza.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne. Na terenie części powiatów w północnej części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do godz. 18 w piątek obowiązują alerty II stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 90 km/h (w zależności od powiatu). Ponadto w południowych częściach woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego wprowadzono ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami.

Pogoda na piątek 21 stycznia. Prognoza IMGW

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie kraju o około 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Na północnym wschodzie możliwe burze.

Temperatura maksymalna od -2 do 1 stopnia Celsjusza, w górach od -7 do -4 stopni. Cieplej nad morzem od 2 do 3 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 90 km/h, północno-zachodni. Miejscami zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 stopnia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje śnieżne, północno-zachodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju lokalnie o około 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Temperatura minimalna od -6 do -2 stopni, w górach od -10 do -7 stopni, cieplej nad morzem od -1 do 0 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

