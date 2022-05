IMGW wydał ostrzeżenia dla 9 województw. "Zagrożenie dla zdrowia oraz życia"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części kraju. Zgodnie z komunikatem może wystąpić zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Średnia prędkość wiatru osiągnie 40 km/h, w porywach do 80 km/h, nad morzem do 95 km/h.

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz północnych rejonów województwa mazowieckiego i łódzkiego.

IMGW wydaje ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Instytut prognozuje wystąpienie tam silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami pojawią się burze. Prawdopodobieństwo pojawienia się niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc., a ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 21 w piątek.

Dla 5 powiatów województwa pomorskiego (lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski) oraz dla 13 powiatów województwa zachodniopomorskiego (białogardzki, goleniowski, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, policki, sławieński, Szczecin, świdwiński i Świnoujście) IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze o prędkości do 50 km/h, w porywach do 95 km/h.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia jest wydane, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

RadioZET.pl/PAP/IMGW