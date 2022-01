IMGW wydało ostrzeżenia przed oblodzeniem. Alerty w 8 województwach

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opublikował ostrzeżenia przed śliskimi drogami i chodnikami województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północnej części mazowieckiego, a także południowych powiatów woj. śląskiego i małopolskiego. IMGW wydało dla tych regionów ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem.

Alert o oblodzeniu w woj. zachodniopomorskim będzie obowiązywał od godz. 1 w nocy do 9 rano; w woj. pomorskim od godz. 3 do 12, zaś od 5 do 12 w woj. kujawsko-pomorskim. Na Warmii i Mazurach ostrzeżenie będzie obowiązywało od godz. 10 do 18; w woj. podlaskim od godz. 13 do 19.30. Ostrzeżenie IMGW obejmuje dwa powiaty woj. śląskiego (suski i żywiecki), a także 5 powiatów woj. małopolskiego: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki. W tym rejonie alerty obowiązują do 4 rano.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Uwaga na drogach i chodnikach

- Późnym wieczorem opady deszczu ze śniegiem mogą się pojawić w centralnej Polsce - w rejonie Wielkopolski i Mazowsza oraz miejscami na północy kraju. W nocy na terenie całego kraju, ale głównie na wschodzie i południu będą występowały opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Natomiast na północy i północnym zachodzie będą to głównie opady śniegu. - Przy czym na samym wybrzeżu będą to opady deszczu ze śniegiem - zaznaczyła Ewa Łapińska, synoptyk IMGW, cytowana przez PAP.

Od północnego zachodu do Polski będzie napływało mroźne, arktyczne powietrze w związku z tym temperatura w nocy stopniowo będzie spadała. W nocy temperatura minimalna wyniesie około -3 stopnie Celsjusza na Kaszubach, -4 w Zakopanem, przez -1 na Suwalszczyźnie, a na przeważającym obszarze kraju będzie 0-1 stopnia. Wiatr chwilami będzie porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h. Wiał będzie z zachodu i północnego zachodu.

W nocy w miejscach, gdzie pojawi się ujemna temperatura, wystąpi też oblodzenie. Jak prognozuje synoptyk, "wydane zostaną ostrzeżenia na terenie Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego". - Tutaj gdzieniegdzie nad ranem może być ślisko - dodała.

RadioZET.pl/PAP - Paweł Auguff, Marta Stańczyk