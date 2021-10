Prognoza pogody na niedzielę 3 października 2021 roku. Niedziela będzie bezdeszczowa w całym kraju. Nieco więcej chmur pojawi się nad morzem i na zachodzie Polski, jednak, jak powiedziała PAP Ewa Łapińska z IMGW, tam także spodziewane są przejaśnienia.

- Porównując niedzielę do soboty, można powiedzieć, że będzie to jeszcze ładniejszy dzień. Rano temperatura będzie wahała się od 8 stopni na wschodzie do około 15 na północnym zachodzie, ale z każdą godziną będzie coraz wyższa. W niedzielę maksymalne temperatury wyniosą od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 21-22 stopnie w centrum, do 23 stopni na południowym zachodzie. Ciepło będzie także nad morzem, gdzie termometry wskażą 19-20 stopni - powiedziała Łapińska.

Jaka pogoda w niedzielę 3 października? "Większe ciepło w Polsce"

Jak informują FaniPogody.pl "niedziela będzie przyniesie jeszcze większe ciepło w Polsce. Lokalnie słupki rtęci wskażą nawet 22 stopnie Celsjusza. Na mapie prognozy temperatury widać nawet wartości temperatury sięgające 22-23 stopnie Celsjusza. Nieco chłodniej na początku przyszłego tygodnia, ale nie będą to mocne spadki temperatury."

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

Z kolei według prognozy TVN Meteo "w niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Najwięcej słońca będzie we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje umiarkowanie, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu."

W całym kraju będzie wiał wiatr umiarkowany z kierunków południowych. Nad morzem w porywach będzie osiągał prędkość do 70 km/h, a w wysokich partiach Tatr nawet 90 km/h.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)/ TVN Meteo/ Fanipogody.pl