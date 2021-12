Kontratak zimy przed świętami. Prawie cały kraj objęty alertami IMGW

Zima wraca do Polski. Prawdopodobnie pogoda nas zaskoczy i w tym roku czeka nas białe Boże Narodzenie. Śnieg zaczął sypać mocniej już wczoraj. W poniedziałek nadal obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami białego puchu, a także - na większości obszarów - przed oblodzeniem.

Śnieżyce i gołoledź. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Na tym obszarze drogi i chodniki mogą być śliskie, a na jezdni mogą panować trudne warunki.

Z kolei w rejonach górskich IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które objęły rejon Karpat. Może spaść nawet 20 cm białego puchu. Oba rodzaje alertów obowiązują do poniedziałku do wieczora.

W poniedziałek, miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pogórzu Karpackim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 8 cm, w Karpatach od 12 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st.na północnym wschodzie i Podhalu, około 1 st.w centrum do 3-4 st na zachodzie oraz nad morzem.

We wtorek również przelotnie popada śnieg. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 6 cm. Termometry pokażą od -7 st. i -5 st. odpowiednio na wschodzie i Podhalu, około -2 st. w centrum do 1 st. na zachodzie. Cieplej będzie tylko nad morzem, od 2 do 3 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

RadioZET.pl/PAP/IMGW