Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało w niedzielę najnowsze dane, z których wynika, że mamy 3852 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W ostatnich dniach statystyki zakażeń przedstawiały się następująco: sobota - 4765 przypadków, piątek - 6047, czwartek - 6431, środa - 3896, wtorek - 2296, poniedziałek - 2525.

Koronawirus w Polsce. Nowe dane o zakażeniach

Widać więc, że trzecia fala koronawirusa, która mocno dała nam się we znaki w marcu i kwietniu, ustępuje. Na pewno jest to zasługą m.in. tego, że już ponad 3,6 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych (dwiema dawkami preparatów Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jedną dawką Johnson & Johnson).

Czy jednak wpływ na tempo i sposób transmisji koronawirusa może mieć również pogoda, która w ostatnich dniach nieco się polepszyła? Na to pytanie w rozmowie z TVN24 odpowiedział prof. Mariusz Figurski z Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda ma wpływ na rozwój pandemii? Ekspert IMGW wyjaśnia

Naukowiec przywołał badania - prowadzone zarówno przez IMGW, jak i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - które mówią wyraźnie o korelacji czynników pogodowych oraz rozwoju pandemii. Jak przyznał, "sezonowość chorób zakaźnych jest jedną z typowych cech wirusów wywołujących infekcję dróg oddechowych i to jest wiadome od wielu lat" i że "w przypadku koronawirusa jest pewna specyfika".

Przy wysokiej temperaturze, silnym nasłonecznieniu i umiarkowanej wilgotności powietrza ryzyko zakażenia jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku niskiej temperatury, małej ilości słońca oraz bardzo wysokiej albo bardzo niskiej wilgotności powietrza prof. Mariusz Figurski

Zdaniem eksperta, pogoda stanowi "jeden z elementów" - ok. 10-13 proc. - wszystkich czynników, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa. Dodał też, że efekty korelacji między pogodą a rozwojem wirusa występują zwykle po 10-14 dniach.

- Jeśli dzisiaj mamy słońce a kilka dni temu był deszcz, to efekt tego będzie widoczny za kilkanaście dni. To jest związane między innymi z inkubacją wirusa w ciele człowieka [...] Drugi lockdown, który mieliśmy na przełomie września i października, zbiegł się akurat z rozbudowaniem dużego niżu, który przyszedł do nas znad Adriatyku. Szczególnie objął on południową część Polski, co było związane ze wzrostem infekcji na tym terenie, czego jednocześnie nie obserwowaliśmy na północy. Tutaj mieliśmy ten związek i on był wyraźny - mówił prof. Figurski w rozmowie z TVN24.

RadioZET.pl/PAP/tvn24.pl