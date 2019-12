Niezadowolony właściciel BMW przejechał mechanika. ''Wlókł go kilka metrów''

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Sprawę opisuje ''Głos Koszaliński''. Do zdarzenia doszło we wtorek przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie.

Kierowca BMW był niezadowolony z efektów wizyty w warsztacie samochodowym. Mężczyzna nie chciał zapłacić za usługę. Mechanik postanowił, że zabierze mu kluczyki od samochodu.

W tym momencie kierowca ruszył, przycisnął mechanika samochodem do ściany i przeciągnął go jeszcze kilka metrów po tej ścianie. Dalej wlókł go jeszcze autem kilka metrów i uciekł

RELACJONUJE ''GŁOS KOSZALIŃSKI''