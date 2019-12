Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą IMGW wydał dla woj. podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązuje od czwartkowego popołudnia do piątkowego rana. Widoczność będzie ograniczona do 100-200 m; może też być ślisko.

Ogłoszony w czwartek po południu alert dotyczy województw: podlaskiego, lubelskiego (bez kilku południowych powiatów), wschodniej części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (bez dwóch powiatów północno-zachodnich). IMGW prognozuje, że gęsta mgła może tam ograniczyć widoczność miejscami od 100 do 200 m. W dodatku lokalnie mgła może marznąć, co spowoduje, że nawierzchnia będzie śliska.

Gęsta mgła może się w tych województwach utrzymać do piątku do około godziny 9, a miejscami w woj. podlaskim i na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego nawet do południa.

Pierwszy stopień ostrzeżenia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o zmianach pogody.

RadioZET.pl/ PAP