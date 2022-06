Możliwe powodzie błyskawiczne, a lokalnie trąby powietrzne. Alerty burzowe

Burze z gradem spodziewane są w piątek 10 czerwca w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę po Karpaty. IMGW wydał ostrzeżenia, które obowiązywać będą co najmniej do godz. 23:00. "Miejscami spodziewamy się opadu gradu o średnicy do 3 cm" - zauważa synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Portal FaniPogody.pl alarmuje, że możliwe są lokalne powodzie błyskawiczne, a także trąby powietrzne.

Groźna pogoda nas nie opuści. W piątek 10 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Dotyczą one województw: podlaskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.

- Spodziewamy się tam opadu deszczu do 25-40 mm, lokalnie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich do 45 mm deszczu. Porywy wiatru w burzach do 70 km/h – powiedziała synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Gdzie jest burza 10 czerwca? "Grad o średnicy 3 cm"

Zaznaczyła przy tym, że najsilniejsze burze przejdą w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę po Karpaty. - Tam głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. Miejscami spodziewamy się opadu gradu o średnicy do 3 cm. Te burze najaktywniejsze będą w godzinach popołudniowych – podkreśliła. Z kolei na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze możliwe są przelotne opady deszczu.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

"Podstawowym zagrożeniem w piątkowych burzach okażą się opady do 40-50 mm, lokalnie możliwe są podtopienia, a nawet miejscowe powodzie błyskawiczne. Najsilniejsze burze są dziś spodziewane wzdłuż wschodniej granicy państwowej. Możliwe są opady gradu o średnicy do 2-4 cm, wiatr do 70-80 km/h. Z powodu dużego nagromadzenia wilgoci, istnieje ryzyko uformowania się lokalnej trąby powietrznej niezwiązanej z mezocyklonem. Ważną role mogą odegrać również silniejsze, lokalne strefy konwergencji wiatru w tym przypadku. Zdarzyć mogą się również groźne porywy wiatru do około 80 km/h z powodu występowania silnych prądów zstępujących" - informują z kolei FaniPogody.pl.

Temperatura w piątek osiągnie na przeważającym obszarze kraju poziom 20-24 stopni Celsjusza. Najcieplej, jak podała Pacocha, będzie na wschodzie. Tam do 28 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej ma być nad morzem, w obszarach podgórskich Karpat od ok. 17 do 19 stopni.

Powodzie błyskawiczne. Lokalnie możliwe trąby powietrzne

W nocy na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na wschodzie jeszcze duże. I tam spodziewane są zanikające przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie i wschodzie mogą jeszcze zdarzyć się burze. - Głównie w pierwszej połowie nocy. W drugiej one powinny zanikać. Te nocne burze będą kontynuacją dziennej konwekcji – doprecyzowała synoptyk IMGW.

Początkowo burze będą generowały jeszcze opad deszczu do 20-35 mm. Może w nich pojawić się grad i silniejszy wiatr, z porywami do 60 km/h. Poza tym wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

"Następnie w kolejnych dniach nie przewiduje się, aby dochodziło do rozwoju groźnych burz. Powrócimy do klasycznej cyrkulacji zachodniej, która obejmie przeważający obszar Europejskiego Obszaru Synoptycznego. Upał i burze mogą powrócić w okolicach Bożego Ciała" - wskazują FaniPogody.pl.

RadioZET.pl/ Inga Domurat (PAP)/ FaniPogody.pl