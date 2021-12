Nadchodzi śnieżyca. IMGW wydało ostrzeżenia. "Spadnie nawet 20 cm śniegu"

Pogoda w nocy z soboty na niedzielę przyniesie w północno-wschodniej Polsce obfite opady śniegu - wynika z prognozy IMGW. Chociaż na początku grudnia aura zrobiła się zimowa, opady śniegu były niewielkie. Już tej nocy ma się to zmienić.

Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady rozpoczną się o godz. 3 w nocy. Miejscami spadnie nawet 20 cm śniegu. Z kolei w centrum kraju pojawią się gęste mgły.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Spadnie nawet 20 cm śniegu

W nocy z soboty na niedzielę większość Polski pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia - przekazał synoptyk IMGW. W drugiej części nocy krańce południowo-wschodnie kraju zaczną dostawać się pod wpływ niżu znad Rumunii i Morza Czarnego, za sprawą którego nad Bieszczady i Podkarpacie będzie napływało wilgotniejsze powietrze z towarzyszącymi niżowi jednostajnymi opadami śniegu. Według prognoz meteorologów, w ciągu doby może tam spaść 15-20 cm śniegu.

IMGW ostrzega również przed gęstą mgłą, ograniczającą widoczność do 100-200 metrów. Zjawisko wystąpi w centrum kraju - województwie łódzkim i w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Mgły będą też osadzać szadź.

Temperatura najniższa będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą do minus 11 stopni. Na przeważającym obszarze kraju synoptycy spodziewają się od minus 4 do minus 6 stopni. Jedynie na krańcach wschodnich i nad morzem temperatura spadnie do minus jednego stopnia.

Pogoda na niedzielę 12 grudnia

W niedzielę w Polsce będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie. Rano miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na południowym wschodzie należy spodziewać się opadów śniegu, na Podkarpaciu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Pod koniec dnia na północnym zachodzie wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, lokalnie marznący powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C, miejscami na południu, około -1 st. C w centrum do 2 st. C na wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie wiatr północny. W Bieszczadach porywy wiatru osiągną do 80 km/h, i tam wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik/oprac. AK