Nadchodzi zmiana pogody. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami

Pogoda w najbliższych godzinach będzie dynamiczna. Poniedziałek będzie prawdopodobnie ostatnim deszczowym i chłodnym dniem nadchodzącego tygodnia. Już w nocy z poniedziałku na wtorek od zachodu zacznie się poprawa pogody – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak.

Pogodę nad Polską będzie kształtował niż z ośrodkiem nad Rosją. Od zachodu zbliża się układ wysokiego ciśnienia, który przyniesie do kraju ciepłą i słoneczną pogodę.

- W poniedziałek nadal zachmurzenie duże, okresowo z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami dającymi miejscami do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najwięcej deszczu spadnie na południu, głównie w Karpatach. w Tatrach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 15 cm. Na krańcach północnych nie są wykluczone burze - powiedziała Anna Woźniak.

Temperatura maksymalna 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie do 16 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h. Na północy i na wschodzie może osiągać nawet do 70-75 km/h, zachodni i północno-zachodni – przekazała synoptyk.

Silne porywy wiatru i deszcz w Polsce. IMGW ostrzega

Opadom deszczu będą towarzyszyć silne porywy wiatru. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw w pasie od Gdańska po Podkarpacie. Alerty IMGW przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

pomorskim

warmińsko-mazurskim

kujawsko-pomorskim

mazowieckim

lubelskim

świętokrzyskim

podkarpackim

Jak podają synoptycy, średnia prędkość wiatru wyniesie od 35 do 50 kilometrów na godzinę, a w porywach do 80 km/h.

Z kolei w województwach małopolskim i śląskim wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe jest zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo