Nadciąga załamanie pogody w Polsce: śnieżyce i przymrozki. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w najbliższych godzinach przyniesie zimowy akcent. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed przymrozkami, oblodzeniem i opadami śniegu. We wschodniej i południowej Polsce temperatura spadnie poniżej zera.

Pogoda w przedostatnim tygodniu kwietnia sprawi zimową niespodziankę. "Przed nami kolejna zimna noc. Najzimniej będzie na wschodnich i południowo wschodnich krańcach Polski, gdzie wydane zostały ostrzeżenia o przymrozkach" – poinformował w poniedziałek IMGW.

Pogoda: śnieżyce, przymrozki i oblodzenie. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia przed przymrozkami wydano dla całego województwa podlaskiego, wschodnich powiatów województwa lubelskiego, całego województwa podkarpackiego, południowych powiatów województwa małopolskiego i najdalej na południe wysuniętych powiatów śląskiego. "Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni, przy gruncie do -3 stopni Celsjusza" – czytamy.

Dla osób wracających ze świątecznych ferii ważne jest też ostrzeżenie przed oblodzeniem, wydane m.in. dla powiatów bieszczadzkiego, gorlickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" – ostrzegają synoptycy IMGW. Alerty przed przymrozkami i oblodzeniem obowiązywać będą do wtorkowego poranka.

Intensywne śnieżyce, zwłaszcza jak na drugą połowę kwietnia, synoptycy przewidują we wtorek w powiatach karkonoskim, wałbrzyskim i kłodzkim. Śnieg spodziewany jest także w Tatrach. "Na obszarze powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm" – zapowiedział IMGW, wydając ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać do wtorkowego wieczora.

RadioZET.pl/IMGW/PAP