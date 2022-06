Najwyższa temperatura w cieniu odnotowana w Słubicach. Synoptycy pokazali mapy

Pogoda daje się nam we znaki. Niedziela to zdecydowanie najcieplejszy dzień w tym roku. Mówimy teraz o tzw. hiszpańskim pióropuszu, czyli wlewie ciepłych, zwrotnikowych mas powietrza, które wędrują (niesione przez układy baryczne, przez wiatr) z Afryki i poprzez Hiszpanię, Francję, kraje Beneluksu, Niemcy docierają do Polski.

Najwyższa temperatura w cieniu w Polsce. Słubice prawie z rekordem czerwca

Podróżując przez Polskę w niedzielę można spodziewać się niemalże szoku termicznego. 37,8 st. Celsjusza - tyle odnotowano w cieniu w niedzielę o godzinie 15:00 w Słubicach w województwie lubuskim. Do rekordu czerwca (38,3 st. w Radzyniu 26 czerwca 2019 roku) zabrakło 0,5 st. - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W tym samym czasie na termometrach na Pomorzu można było zobaczyć około 17 kresek. W Łebie odnotowano zaledwie 15,7 st.

- Różnica temperatur wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze wynika z łagodzącej działalność morza, co oznacza, że latem nad morzem jest chłodniej, a zimą jest cieplej w porównaniu z pozostałą częścią kraju – mówi w rozmowie z PAP Dariusz Witkowski z Biura Prasowego IMGW. - Po drugie, północ kraju znajduje się pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, który po prostu powoduje, że do Wybrzeża napływa chłodniejsza masa powietrza - wyjaśnia. - Jest to powietrze polarne morskie, a nie zwrotnikowe, jak w południowych dzielnicach kraju. Na Wybrzeżu odczucie chłodu może zwiększać również silniejszy wiatr z kierunków północnych – dodaje.

Pogoda nie da odpocząć

W niedzielę jeszcze do około godziny 20:00 obowiązują w znacznej części Polski ostrzeżenia II stopnia (pomarańczowe) i w kilkunastu powiatach alerty I stopnia (żółte).

fot. IMGW

W poniedziałek 20 czerwca czeka nas radykalna zmiana pogody. Pojawią się burze z gradem i opady deszczu – ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.