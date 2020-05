Niż Gudrun zbliża się do Polski. Jak podaje portal TVN Meteo, w ciągu najbliższych godzin czeka nas sporo zmian w pogodzie. "Zimny twór" Gudrun przyniesie opady deszczu, lokalne burze oraz silny wiatr. W weekend temperatura w Polsce może spaść do 13 stopni.

W piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla ośmiu województw wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obejmują w całości województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie, wschodnią część woj. mazowieckiego oraz wschodnie powiaty woj. łódzkiego. Obowiązują one do soboty rano.

Niż Gudrun w Polsce. Pogoda na weekend 23-24 maja

Wpływ niżu Gudrun odczujemy już w sobotę. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Na zachodzie synoptycy prognozują burze. W czasie burz porywy wiatru będą sięgać 65 km/h. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni Celsjusza. Tylko nad samym morzem oraz regionach podgórskich około 13 stopni.

W nocy z soboty na niedzielę we wschodniej części kraju pochmurno z opadami deszczu. Na zachodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w górach deszcz przechodzący stopniowo w śnieg. Prognozowana wysokość opadu miejscami około 15 mm, w rejonach podgórskich do 20 mm.

Pogoda w niedzielę - 24 maja, nie ulegnie poprawie. W całym kraju spodziewane są opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, tylko na Dolnym Śląsku do 18 stopni Celsjusza. Nad samym morzem i terenach podgórskich około 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h a wysoko w górach do 90 km/h.

Pogoda w Warszawie

W sobotę w Warszawie początkowo zachmurzenie małe, od zachodu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Przesuwająca się z zachodu na wschód strefa opadów deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu oraz burze z możliwymi opadami krupy śnieżnej i małego gradu. Suma opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna do 17 stopni Celsjusza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/TVN Meteo/PAP