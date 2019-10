Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej oraz południu Wielkopolski. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego możliwe burze, a w ich trakcie opady krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C na Podhalu i 8°C na Podkarpaciu do 10°C, 11°C na przeważającym obszarze kraju oraz 12°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, na północy miejscami również deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Wysoko w Sudetach przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od 1°C na Podlasiu, Podhalu i w kotlinach sudeckich, od 2°C do 4°C na przeważającym obszarze kraju, do 6°C, 8°C nad samym morzem. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, na północy miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, tylko na południu zmienny. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h, północny i północno-zachodni.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

RadioZET.pl/ PAP