Diametralna zmiana pogody we wtorek. Niemal cała Polska w strefie deszczu

Pogoda po ostatnim weekendzie października i Wszystkich Świętych zmieni się diametralnie. Odczujemy to już we wtorek, 2 listopada.

Po słonecznym, ciepłym jak na początek listopada święcie, czeka nas ochłodzenie – w dzień termometry pokażą w Polsce od 8 do 13 stopni Celsjusza.

Pogoda we wtorek 2 listopada. Diametralna zmiana pogody

Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad niemal całym krajem pojawi się też strefa opadów deszczu.

- Na północnym wschodzie - od Suwalszczyzny i wschodniej części Mazur, po północną Lubelszczyznę we wtorek nie powinno padać. Na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu deszcz spodziewany jest w drugiej części dnia. Na pozostałym obszarze prognozowane jest więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na Górnym Śląsku suma opadów może dojść do 20 mm. Na krańcach zachodnich opady w ciągu dnia mogą powoli zanikać. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od około 8 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Pomorzu i Wielkopolsce, 10-12 stopni w centrum, do 13 stopni na wschodzie. W górach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg - powiedziała PAP Tomczuk.

IMGW wskazuje również, że przez cały dzień będzie odczuwalny niekorzystny biomet. "Jedynie na wschodzie kraju, w czasie zwiększonego usłonecznienia, niekorzystne warunki biometeorologiczne mogą przejściowo słabnąć do obojętnych" - prognozuje Instytut.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik