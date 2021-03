Prognoza pogody. W sobotę 20 marca będzie mniej opadów. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 st. do 3 st. C w najcieplejszym momencie dnia, a wiatr będzie słaby i umiarkowany - powiedział PAP synoptyk z IMGW Szymon Ogórek. Duże ochłodzenie nadejdzie w nocy z soboty na niedzielę. Miejscami zawieje śnieżne.

Prognoza pogody IMGW. W sobotę opadów będzie już niewiele i wystąpią tylko lokalnie, czekają nas też rozpogodzenia. "W sobotę będzie całkiem przyjemnie. Będzie mniej opadów i jeżeli wystąpią to bardzo lokalnie. W wielu miejscach, zwłaszcza na południowym wschodzie i częściowo na wschodzie, początkowo mogą one występować, ale potem powinny całkowicie zaniknąć" - wyjaśnia synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek.

Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 st. do 3 st. C w najcieplejszym momencie dnia. "Na wschodzie i na północy termometry pokażą około 1 st. C, w centrum 0-2 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, bo 4 st. C" - powiedział PAP Szymon Ogórek.

Ochłodzenie z soboty na niedzielę. Miejscami nawet -15 stopni Celsjusza. Prognoza pogody

Natomiast w nocy z soboty na niedzielę strefa frontowa zacznie się przemieszczać bardziej na południe kraju i czeka nas wzrost zachmurzenia. Czekają nas też ponownie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Mogą też wystąpić marznące opady, powodujące gołoledź - zwłaszcza na północy kraju.

"Temperatura wyniesie około -2 i -1 na Pomorzu. W rejonach podgórskich termometry pokażą w nocy -15 stopni, a w południowych województwach -8 i -9 st. C" - podkreślił synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu do silnego, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami zawieje śnieżne.

