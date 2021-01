IMGW w popołudniowych ostrzeżeniach zwraca uwagę na intensywne opady śniegu na wschodzie Polski. Alertem objęto wschodnią część Podlasia, gdzie prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Może tam spaść od 10 do 15 cm świeżego śniegu. Najintensywniej popada dziś w rejonie Białegostoku, ale i na Suwalszczyźnie.

Z kolei we wschodniej części Mazowsza, a także na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu i Lubelszczyźnie możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne. Będzie je powodował wiatr osiągający w porywach do 60 km/h. Zamiecie śnieżne mogą występować do końca dzisiejszego dnia.

Ostrzeżenia IMGW. Oblodzenie na południu, zamiecie śnieżne na wschodzie

O szczególną ostrożność na drogach powinni zadbać piesi i kierowcy na południu kraju. Oblodzenia jezdni i chodników mogą się spodziewać szczególnie mieszkańcy Małopolski i Śląska, ale też woj. świętokrzyskiego i części podkarpackiego.

Na południu Polski po opadach mokrego śniegu będą zamarzały nawierzchnie dróg i chodników. Temperatura na tym obszarze będzie się wahać od -2 do -4 st. C. Temperatura minimalna gruntu wyniesie od -2 do -5 st. C.Oblodzenie dróg i chodników może utrzymać się od godz. 17 do środowego poranka, do godz. 9.

RadioZET.pl/PAP