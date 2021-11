Spadnie nawet 15 cm śniegu. IMGW wydał alerty

Pierwszy śnieg spadł już w wielu województwach, ale na chwilowym wrażeniu i szybkim stopnieniu może się nie skończyć.

IMGW ostrzegł w sobotę mieszkańców wschodnich powiatów województwa dolnośląskiego i zachodnich powiatów województwa opolskiego alertami pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Intensywne opady śniegu. Alerty IMGW w dwóch województwach

Instytut prognozuje, że na wskazanych terenach spadnie do 10 centymetrów śniegu, a lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej sięgnie 15 cm, w szczególności w rejonach powyżej 300 m nad poziomem morza. IMGW określa prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń na 80 proc.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie możemy spodziewać się dużych przejaśnień. Na północy i południu okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 st. C do 2 st. C, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów spadek temperatury do -4 st. C.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Mikowski/Imgw.meteo.pl