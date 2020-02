We wtorek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia dotyczące silnego wiatru. Według informacji z godz. 18 dziewięć województw było objętych w całości lub częściowo alertem, ale już tylko pierwszego stopnia.

Alert IMGW dotyczy w całości woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, a także północnych powiatów woj. pomorskiego, wschodnio-południowej części woj. kujawsko-pomorskiego, zachodnio-południowej - mazowieckiego oraz woj. lubelskie bez kilku północnych powiatów.

Na tych terenach należy się spodziewać, że siła wiatru będzie wynosiła od 25 km/h do 40 km/h, a w porywach do 80 km/h. Ponadto w woj. zachodniopomorskim IMGW prognozuje, że najbliższych godzinach wiatr przejściowo osłabnie, ale ponownie silniejsze porywy - do 75 km/h - są tam spodziewane w środę.

Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia - oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

RadioZET.pl/PAP