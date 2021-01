IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniem. W przypadku śniegu alerty dotyczą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Białym puchem sypnie od okolic Słupska na zachodzie, po mazurskie powiaty nad jeziorami (węgorzewski, piski, giżycki) na wschodzie.

Jak przekazała PAP dyżurna synoptyk IMGW, w obu województwach na północy Polski może spaść nawet do 10 cm śniegu. Alerty „śniegowe” mają obowiązywać we wskazanych rejonach do środy, do godz. 6 rano.

Oblodzenie i opady śniegu w 10 województwach. IMGW wydał alerty

W większej części Polski pojawi się na noc oblodzenie. „Szklanka” na drogach i chodnikach wystąpi od godz. 20 lub 22 na całym terenie kilku województw (podlaskie, śląskie, małopolskie), do tego w północno-wschodnich rejonach woj. mazowieckiego i lubelskiego oraz w południowych częściach woj. podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.

IMGW przewiduje w tych rejonach zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, ale i od utrzymującego się mokrego śniegu. Temperatura w niektórych miejscach wyniesie około -2 st. C., a w rejonach podgórskich spadnie nawet do -6 st. C. Ostrzeżenia przed oblodzeniami będą obowiązywały do poranka w środę, do godz. 8.

RadioZET.pl/PAP/IMGW