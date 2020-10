Ostrzeżenia IMGW dotyczą dziewięciu województw. Według Instytutu, na obszarach woj. dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego gęste mgły będą się utrzymywały przez całą sobotę i aż do niedzieli ok. godz. 7.30. Widoczność może zostać ograniczona do 200 m.

fot. IMGW

Z kolei na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu można się spodziewać mgieł, trwających od soboty do poniedziałku rano. Widoczność będzie ograniczona do 100 m. Z kolei od piątku rana do końca soboty w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim, a od piątku rana do niedzieli w woj. lubelskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/PAP/IMGW