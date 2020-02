Ta noc będzie niebezpieczna. IMGW: gwałtowne wichury w kilku regionach

Uwaga - dzisiejsza noc może być bardzo niebezpieczna. Wszystko z powodu orkanu Sabina, przed którym ostrzega IMGW. W sześciu regionach wystąpią gwałtowne wichury, a wiatr osiągnie prędkość nawet do 90 km/h. W takich okolicznościach łatwo o tragedię.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w województwach opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i w północnych powiatach województwa pomorskiego. Prędkość wiatru może wynieść w porywach do 90 km/h.

IMGW ostrzega - w nocy będzie niebezpiecznie!

Jak podaje IMGW, alerty pierwszego stopnia obowiązują do godz. 1 rano we wtorek. Wiatr będzie wiał z zachodniej i zachodnio-południowej Europy ze średnią prędkością 50 km/h, chociaż lokalnie może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwe jest ich odwołanie. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

4 tysiące odbiorców bez prądu w świętokrzyskiem

Ponad 4 tysiące odbiorców bez prądu – to efekt silnych wiatrów, które w poniedziałek przeszły nad regionem świętokrzyskim. Strażacy interweniowali 60 razy, wyjeżdżając głównie do powalonych, drzew i połamanych konarów.

Świętokrzyscy strażacy w poniedziałek wyjeżdżali 60 razy, by usuwać skutki wichury, która przeszła nad regionem. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i połamanych konarów.

W czterech przypadkach były to niewielkie uszkodzenia dachów na budynkach. Uszkodzona została ścianie budynku w Koprzywnicy w powiecie sandomierskim. Otrzymaliśmy też zgłoszenie o uszkodzonej ścianie budynku mieszkalnego w Wyszmontowie w powiecie opatowskim st.asp. Piotr Naszydłowski z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach

Wichura uszkodziła też 12 odcinków linii średniego napięcia. Bez prądu jest w regionie obecnie około 4,5 tys. odbiorców.

Najwięcej awarii jest w okolicach Jędrzejowa, Końskich i Skarżyska-Kamiennej Anna Szcześniak, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Skarżysko

Śmiertelny bilans wichury

Przypomnijmy, że dotychczasowy bilans wichur szalejących nad Europą jest wyjątkowo tragiczny. W Bukowinie Tatrzańskiej orkan Sabina zerwał dach na Rusińskim Wierchu - zawalona konstrukcja przygniotła cztery osoby, w tym dziecko. Dwie osoby zginęły na miejscu. Trzecia zmarła w szpitalu. Ofiary to matka i jej dwie córki.

Z kolei silny wiatr przewrócił także drzewo w Słowenii, które spadło na samochód i zabiło kierowcę. Śmierć poniósł także inny kierowca w Czechach, na którego również spadło powalone przez wichurę drzewo. Orkan Sabina spowodował blokady na europejskich lotniskach, wiele lotów odwołano.

RadioZEt.pl/PAP/IMGW