Intensywne opady śniegu i przymrozki. Są nowe ostrzeżenia dla 8 województw

IMGW prognozuje, że na Pomorzu, w woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz w zachodniej części Wielkopolski prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C. Widać na poniższej mapie ze strony internetowej Instytutu:

fot. IMGW

Jeśli chodzi o opady śniegu, to ich można spodziewać się w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu oraz południu Lubelszczyzny. Najwięcej śniegu spadnie na południu Podkarpacia. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu okresami silnym, które mogą powodować miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm.

W pozostałych miejscach, które są objęte alertem, prognozowane są opady śniegu, ale już znacznie mniejsze. Miejscami może tam spaść o 10 cm do 12 cm białego puchu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Twitter