IMGW ostrzega: gwałtowne burze z gradem i potężne upały

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem obowiązują w następujących regionach: pomorskim, zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim, wielkopolskim, lubelskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim.

W ciągu dnia, termometry mogą tam wskazać do 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19.00-20.00 w niedzielę. W województwie lubelskim, zagrożenie utrzyma się do godziny 20.00 w poniedziałek. Z kolei alert pierwszego stopnia przed upalną pogodą obowiązuję w województwie podkarpackim – utrzyma się do poniedziałku, do godz. 18.00.

Uwaga! Gwałtowne burze z gradem nad Polską

Synoptycy alarmują również o zagrożeniu ze strony burz z gradem w województwie wielkopolskim – obowiązuje tam ostrzeżenie drugiego stopnia. Prognozowane są również w tym regionie opady deszczu. Alert utrzyma się do godziny 2.00 w nocy we wtorek.

Natomiast alerty pierwszego stopnia obowiązują w następujących województwach: zachodniopomorskim (ważne do godz. 23.00 w niedzielę),lubuskim (do godz. 22.00 w niedzielę), dolnośląskim (godz. 1.008 w niedzielę), opolskim (do godziny 18.00 w niedzielę).

