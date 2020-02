IMGW-PIB w sobotę po południu wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty te dotyczą wszystkich powiatów w województwie pomorskim i części powiatów w woj. zachodniopomorskim.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Pomorzu

"Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, nad samym morzem do 85 km/h z zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są w godzinach okołopołudniowych" - napisano na stronie instytutu. Zagrożenia należy się spodziewać w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę.

fot. IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwe jest ich odwołanie. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP/IMGW