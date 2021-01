Do 30 cm śniegu, oblodzenie i zamiecie śnieżne. IMGW wydał alerty

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem, a w Sudetach nawet zamieciami śnieżnymi. „Śniegowe” alerty drugiego stopnia wydano dla powiatów w Małopolsce (tatrzański i suski), na Śląsku (żywiecki, cieszyński, bielski) oraz Dolnym Śląsku (kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, lwówecki, lubański i zgorzelecki).

Instytut przewiduje, że spadnie tam 15-25 cm śniegu, a lokalnie nawet do 30 cm. Alerty obowiązują do godz. 12 w czwartek, a na Dolnym Śląsku do godz. 16.

IMGW: Śnieg przykryje Polskę. Miejscami nawet 30 cm, w górach alerty przed zamieciami

W Sudetach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane przez zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 65 km/h oraz opady śniegu.

Znaczna część kraju będzie zmagała się z oblodzeniem na drogach. „Szklankę” przewiduje się w dziewięciu regionach, woj. opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. W niektórych miejscach temperatura minimalna gruntu może spaść do ok. -6 st.

RadioZET.pl