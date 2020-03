Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w niedzielę 1 marca jest kształtowana przez rozległy niż z ośrodkiem w rejonie Wysp Brytyjskich. Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym napływa chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Pogoda na dziś - niedziela 1 marca

W niedzielę na południu i południowym wschodzie Polski zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 6 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, a w Sudetach śniegu. Na północnym zachodzie możliwe opady krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna od 7 stopni do 11 stopni Celsjusza. Tylko w rejonach podgórskich Karpat od 3 stopni do 6 stopni Celsjusza.

Wiatr umiarkowany, nad morzem i rejonach podgórskich także dość silny, okresami porywisty, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 55 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Warszawie

W niedzielę 1 marca w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP