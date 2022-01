Pogoda w Nowy Rok nie będzie rozpieszczać. Wydano alerty II stopnia

Pochmurno z opadami deszczu i temperatura do nawet 12 st. - taka pogoda ma być 1 stycznia w całym kraju. W części Polski wydano alerty II stopnia przed roztopami.

Pogoda 1 stycznia będzie płatać figle. W znacznej części kraju Nowy Rok przywitał mieszkańców chmurami i deszczem. W ciągu dnia pogodniej nie będzie. - W sobotę będzie pochmurno i mokro. Prognozuje się, że deszcz będzie padał w całej Polsce, choć już nie tak intensywny jak nocą - mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Miejscami na krańcach południowych kraju pojawią się nawet ulewy. Może spaść 10 litrów wody na metr kwadratowy. - Pod koniec dnia na północny wschód Polski chłodny front atmosferyczny może przynieść przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu - ostrzega synoptyk.

Pogoda na 1 stycznia. IMGW wydaje ostrzeżenia

Na południu kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami. Alerty wydano dla województw:

śląskiego, dla powiatów cieszyńskiego i żywieckiego

małopolskiego, dla powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego

podkarpackiego, dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego

W sobotę ma być ciepło, jak na tę porę roku. Od 5 st.C na Suwalszczyźnie do 12 st. we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany i silny, zachodni, w porywach do 60 km/h.

RadioZET.pl/PAP