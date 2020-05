Załamanie pogody w drugiej części dnia. Burze i grad do 3 cm

Pogoda na niedzielę 10 maja. Temperatura w całej Polsce wzrośnie do 20-25 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia w wielu regionach Polski pojawią się burze. Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed opadami gradu do 3 cm i silnym wiatrem.

Pogoda w niedzielę będzie dynamiczna. Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad zachodniej Europy, w strefie przemieszczającego się z południa na północ ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu stopniowo napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda 10 maja. Temperatura wzrośnie do 25 stopni

W niedzielę 10 maja we wschodniej połowie kraju pogodnie. Na zachodzie oraz w obszarach podgórskich stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu oraz burz. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 25 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich nieco chłodnej, od 18 do 21 stopni.

Gdzie jest burza 10 maja? Grad do 3 cm

W niedzielę w drugiej części dnia w południowo-zachodniej i zachodniej części Polski, a pod wieczór także w centrum kraju, pojawią się komórki burzowe, miejscami przekształcające się w układy wielokomórkowe, a nawet w niezbyt silne superkomórki burzowe - ostrzegają Polscy Łowcy Burz.

Burzom mogą więc towarzyszyć opady większego gradu (do 3 cm w średnicy), silne porywy wiatru (do 80 km/h) oraz silne opady deszczu (lokalnie do 20-30 mm).

RadioZET.pl/IMGW/Łowcy Burz/PAP