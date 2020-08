Pogoda. Upał i burze z gradem. Wydano ostrzeżenia dla ośmiu województw

Prognoza pogoda na poniedziałek 10 sierpnia. Temperatura wzrośnie do 22-31 stopni Celsjusza. W trakcie dnia pojawią się burze, głównie na zachodzie Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla ośmiu województw.

Pogoda w poniedziałek 10 sierpnia pod znakiem upału i burz z gradem. Temperatura maksymalna od 26-27 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie oraz w kotlinach sudeckich do 32 stopni na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na terenach podgórskich Karpat: od 23 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, przejściowo wzrost zachmurzenia do dużego z możliwością przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna 29 stopni.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla ośmiu województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Temperatura przekroczy tam 30 stopni Celsjusza.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla ponadto, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP