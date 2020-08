Pogoda. Nadal upalnie i gorąco. IMGW zapowiada burze z gradem

Pogoda w Polsce kształtowana jest przez wyż znad Skandynawii. Z północy na południe kraju przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny, związany z niżem nad północną Rosją. Południe i zachód kraju pozostanie w tej samej upalnej masie powietrza, a na pozostały obszar zacznie napływać z północy chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego morskiego.

Prognoza pogody na 11 sierpnia. Burze na południu Polski

We wtorek 11 sierpnia temperatura maksymalna od 26 stopni do 31 stopni Celsjusza. Chłodniej na wybrzeżu, w rejonie Zalewu Wiślanego, na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich Karpat od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni i północny.

Dziś warunki do rozwoju burz. Burze i deszcz wystąpią w południowej połowie kraju. Będą to rozproszone pojedyncze komórki lub niewielkie struktury wielokomórkowe. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 10-15 mm, punktowo do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie niewielki grad

- podaje na Twitterze IMGW.

Pogoda w Warszawie

We wtorek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

