Pogoda na 13 maja: IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż znad Rumuni. Tylko na północy kraju zaznacza się zatoka z frontem chłodnym, związana z niżem znad Bałtyku. Polska pozostaje w chłodnym powietrzu arktycznym.

Pogoda, 13 maja. Burze i opady deszczu

W środę 13 maja zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy, w centrum i w rejonach górskich opady deszczu, na północy lokalnie możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 9 stopni nad morzem i krańcach północno-wschodnich, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na wschodzie i wybrzeżu porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Największe porywy wiatru w Karpatach do 80 km/h i na wybrzeżu do 65 km/h.

W nocy na południu kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna na północy i w centrum od -1 do 4 stopni, na pozostałym obszarze od 5 do 8 stopni Celsjusza. Na północy kraju lokalnie spadek temperatury minimalnej przy gruncie do -4 stopni.

Jaka pogoda w Warszawie?

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 stopni Celsjusza. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, potem słabnący, zmienny. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, potem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około 6 stopni.

