Pogoda 16 kwietnie kszałtowana jest przez niż znad zachodniej Rosji i związanej z nim zatoki z chłodnym frontem atmosferycznym, który przemieszcza się z północy do centrum kraju. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie, które za frontem atmosferycznym będzie wypierane przez napływające z północy chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

Pogoda na dziś - czwartek 16 kwietnia

W czwarte na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. W centrum zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego i dużego, a na południu pogodnie.

Temperatura maksymalna na północnym wschodzie i północy kraju od 8 do 13 stopni, w centrum oraz w rejonach podgórskich od 14 do 17 stopni, na południu i południowym zachodzie od 18 do 21 stopni Celsjusza

Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na wschodzie kraju i nad morzem okresami dość silny, w porywach do 80 km/h na wschodzie kraju, zachodni i północno-zachodni, w województwach południowych południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, zwłaszcza w Bieszczadach.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w czwartek 16 kwietnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 15 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, wieczorem słabnący, zachodni i północno-zachodni.

