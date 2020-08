Pogoda: W piątek powrót upałów. Temperatura wzrośnie do 35 stopni

Pogoda na piątek 21 sierpnia. Temperatura wzrośnie do 26-35 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków południowych i zachodnich słaby i umiarkowany. Słabe opady i burze możliwe jedynie we wschodniej części kraju.

Pogoda w Polsce kształtowana jest przez wyż z centrami nad północno-zachodnią Rosją, Ukrainą, Alpami, Bałkanami oraz Azorami. Jedynie północny zachód kraju będzie na skraju niżu znad Wysp Brytyjskich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda 21 sierpnia. Powrót upałów w całej Polsce

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północy kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 26 stopni na Suwalszczyźnie i wschodzie Podkarpacia do 30-35 stopni Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy z piątku na sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym zachodzie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura minimalna od 15 stopni na wschodzie do 20 stopni Celsjusza miejscami w zachodniej połowie kraju.

Pogoda w Warszawie

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy. W nocy w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 18 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

