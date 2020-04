Ochłodzenie i zmiana pogody. Burze i opady deszczu w kilku województwach

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW Europę obejmują niże. Polska jest na skraju zatoki związanej z rozległym niżem znad Morza Barentsa. Od zachodu zaczyna rozbudowywać się klin wyżu znad Morza Północnego. Napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda na sobotę, 25 kwietnia. Gdzie spadnie deszcz?

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu, lokalnie też burze. W trakcie burz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów do 12 mm.

Temperatura maksymalna od 9-11 stopni na północy do 15-16 stopni Celsjusza na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 55 km/h, w czasie burz w porywach do 65 km/h, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 70 km/h, północno-zachodni i północny.

Pogoda w Warszawie

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura maksymalna około 14 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burzy w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP