Kolejna noc śnieżyc i zawiei. Mieszkańcy bez prądu, drzewa na drogach

Pogoda w ostatnim czasie nie rozpieszcza. Zima nie ma litości szczególnie mieszkańców wschodniej części kraju, którzy minionej nocy również musieli zmagać się z licznymi skutkami zamieci śnieżnych i zawiei. - 759 interwencji przeprowadzili strażacy we wtorek w związku z opadami śniegu i silnym wiatrem - poinformował w środę rano Polską rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Batorski. - Dotyczyły one głównie usuwania połamanych gałęzi i drzew ze szlaków komunikacyjnych - poinformował Batorski. Dodał, że nikt nie ucierpiał. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili w województwie podlaskim (300), lubelskim (188) oraz podkarpackim (175).

Śnieżyce i zawieje w nocy. Dziesiątki osób bez prądu, połamane drzewa na drogach

Na drogach w Podlaskiem wciąż panują trudne warunki, miejscami drogi są czarne i mokre, a na niektórych zalega błoto pośniegowe, ale wszystkie są przejezdne. W regionie wciąż ok. 28 tys. odbiorców pozostaje bez prądu. Synoptycy zapowiadają dalsze opady śniegu, ale już nie tak intensywne.

Magdalena Pękala z IMGW w Białymstoku podała, że w ciągu doby w Białymstoku przybyło 6 cm śniegu i obecnie pokrywa śnieżna wynosi 41 cm, a w Suwałkach spadło 13 cm i pokrywa śnieżna wynosi 39 cm. Synoptycy prognozują, że w regionie temperatura w środę utrzyma się w okolicach 0 st. C, będzie wiał umiarkowany i porywisty wiatr, który może miejscami lokalnie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Opady śniegu spodziewane są do godzin południowych, później - jak prognozuje IMGW - mają słabnąć i zanikać.

Śnieżyce i zawieje na Podkarpaciu. Mieszkańcy znów mają prąd

Służby energetyczne usunęły wszystkie awarie na liniach energetycznych średniego napięcia, jakie od poniedziałku występowały na Podkarpaciu. Prąd wrócił do niemal wszystkich mieszkańców. Mogą być jedynie przerwy w dostawie prądu do pojedynczych domów. Wcześniej nie miało go ok. 40 tysięcy gospodarstw.

Brak prądu spowodowany był zerwaniem linii energetycznych średniego napięcia i uszkodzeniem stacji transformatorowych. Linie energetyczne zostały zerwane przez zalegający na nich ciężki, mokry śnieg, a także przez konary łamane pod naporem śniegu. W poniedziałek na Podkarpaciu wystąpiły intensywne opady śniegu, które trwały do wtorkowego poranka.

IMGW ostrzega. Intensywne opady śniegu i oblodzenie dróg

Mieszkańcy północno-wschodniej Polski (części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) powinni spodziewać się w środę intensywnych opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm - wynika z prognoz IMGW.

Na południu kraju w woj. śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, należy uważać na oblodzenia. W tych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4 do -2 st. C, temperatura minimalna gruntu od -5 do -2 st. C. W ciągu dnia w północno-wschodniej i wschodniej części kraju kolejny dzień utrzymywać się będą niekorzystne warunki biometeorologiczne - podali synoptycy IMGW w środę na Twitterze. Zaznaczyli, że na pozostałym obszarze kraju początkowo niekorzystny wpływ pogody w ciągu dnia będzie stopniowo się poprawiać.

Zgodnie z prognozami IMGW, w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad morzem oraz po południu na Dolnym Śląsku możliwe rozpogodzenia. Głównie w centrum i na wschodzie wystąpią opady śniegu, na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu także o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm w Karpatach, do 7 cm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od -2 st. C, -1 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie kraju, nad morzem miejscami 3 st. C; chłodniej na Podhalu, około -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie w pierwszej połowie dnia porywisty, z kierunków zachodnich, miejscami na wschodzie powodować może zamiecie śnieżne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW