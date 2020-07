Prognoza pogody na dziś: Jak informuje IMGW przeważający obszar Europy jest w podwyższonym ciśnieniu. Wyspy Brytyjskie, Półwysep Skandynawski oraz wybrzeże Francji i Niemiec są pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkami nad Wielką Brytanią i Morzem Norweskim. Polska jest pod wpływem klina wyżowego, ale dynamiczną pogodę we wschodniej części kraju kształtować będzie front atmosferyczny związany z zatoką niżową nad Półwyspem Skandynawskim. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

Prognoza pogody na poniedziałek 27 lipca 2020 roku

W poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz na krańcach wschodnich kraju do 35 mm. Słaby, przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 21°C nad morzem, 24°C, 26°C na przeważającym obszarze, do 28°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a początkowo również burze. W czasie burz opady deszczu do 15 mm na północnym wschodzie. Nad ranem lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 m, głównie na wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 14°C na wschodzie do 18°C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, pod wieczór rozpogodzenia. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 27°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 16°C. Wiatr słaby, południowy.

RadioZET.pl/PAP