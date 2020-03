Prognoza pogody na najbliższy tydzień 30 marca-5 kwietnia. Początek tygodnia przyniesie nam chłodniejszą aurę, więcej chmur i opady śniegu. Z północy napływa do nas powietrze arktyczne. IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia przymrozkami i oblodzeniami. Pod koniec tygodnia zrobi się cieplej - na termometrach zobaczymy około 14 st. C.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek i we wtorek sporo chmur oraz opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w całej Polsce. Ponadto pojawią się oblodzenia na drogach w 10 województwach. W górach spadnie śnieg.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju

IMGW prognozuje nocne przymrozki w całej Polsce. Nocami temperatura powietrza będzie oscylowała między -2 a -5 st. C., a przy gruncie wyniesie ok. -6 st. C. Najzimniej będzie w górach – tam temperatura powietrza będzie oscylowała między -5 a -8 st. C., a przy gruncie -6 a -9 st. C. Dla górskich powiatów woj. dolnośląskiego temperatura powietrza może lokalnie wynieść nawet -10 st. C., a gruntu -13 st. C. Jedne z najniższych temperatur notuje też Podlasie: dla powietrza będzie to między -6 a -8 st. C., a gruntu nawet -10 st. C.

W województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim i w opolskim pojawią się oblodzenia na drogach. Temperatura gruntu będzie oscylowała między -2 a -5 st. C. W górskich powiatach w woj. dolnośląskim może wynieść nawet -10 st. C. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.

Prognozowane są również opady śniegu w górach. Przyrost śniegu lokalnie może wynieść 10 cm.

Zmiana pogody w środę

Od środy do soboty pogodnie na południu kraju i tam bez opadów. Z kolei na północy jeszcze sporo chmur i miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W nocy temperatura wzrośnie już powyżej 0 st. C., a w ciągu dnia osiągnie 11 st. C.. W całym kraju wiatr będzie porywisty, największe porywy wiatru na wybrzeżu dochodzić będą 85 km/h.

Niedziela zapowiada się pogodnie na terenie całego kraju. Temperatura wyniesie od 9 do 14 st. C.. Wiatr zmieni kierunek z północnego na południowo-zachodni, na wybrzeżu w porywach osiągał będzie 70 km/h.

Galeria Mróz i półtora metra śniegu. Tak zasypało południe Polski 5

RadioZET.pl/IMGW/PAP