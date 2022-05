IMGW ostrzega przed burzami z gradem. W piątek ulewne opady deszczu

Prognoza pogody na piątek 6 maja nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Niemal w całym kraju spodziewane są opady deszczu i burze z gradem. Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wybrzeżu małe. Z wyjątkiem północno-zachodniej Polski przelotne opady deszczu i burze na wschodzie kraju. Na południowym wschodzie kraju burze miejscami z gradem, tam prognozowana wysokość opadów deszczu podczas burz do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do 21 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody. Opady deszczu i burze z gradem. Alerty IMGW

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie przelotne opady deszczu a na południowym wschodzie burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz około 10 mm, na Podkarpaciu do 15 mm. Miejscami mgły ograniczające widzialność lokalnie do 300 m.

Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 7 w centrum do 12 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 55 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wschodniej i południowej części woj. mazowieckiego oraz południowej części woj. śląskiego.

Według synoptyków w tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może padać grad. Alerty obowiązują w piątek od godziny 11 do 22.

RadioZET.pl/ Bartłomiej Figaj, Jacek Buraczewski (PAP)