Uwaga na zmianę pogody. Najpierw ochłodzenie, potem eksplozja ciepła

Pogoda na weekend 7-8 maja będzie według prognozy IMGW „zróżnicowana”. W sobotę można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nawet burz i drobnego gradu. W centrum i na zachodzie kraju temperatura ma sięgać 21-22°C, nad morzem i w kotlinach górskich, ok 12°C, a na północnym wschodzie 16-17°C.

W niedzielę będzie zimniej: IMGW podał, że temperatura maksymalna wynosić będzie od 12°C na północnym wschodzie do 19°C na południu. Nad morzem będzie jeszcze chłodniej - około 8°C. Ochłodzenie będzie odczuwalne na początku nadchodzącego tygodnia, a w środę i czwartek temperatura gwałtownie wzrośnie.

Prognoza pogody IMGW na 7-12 maja. Chłodny poniedziałek i wtorek, gorąca środa i czwartek

Według prognozy IMGW, w poniedziałek 9 maja będzie nieco chłodniej niż w niedzielę, ale za to pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od –2°C na północnym wschodzie, przez około 2°C w centrum, do 7°C na południu. Przygruntowe przymrozki do –3°C spodziewane są na północy i miejscami w centrum kraju. Temperatura maksymalna w dzień to od 12°C na wschodzie do 17°C na zachodzie; chłodniej będzie nad samym morzem oraz w kotlinach karpackich – około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

We wtorek 10 maja IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, opadów nie będzie. Temperatura minimalna wyniesie od 2°C na wschodzie i południu (gdzie możliwe są lokalnie przygruntowe przymrozki do około –2°C) do 7°C na północnym zachodzie, na Podhalu około –2°C. Temperatura maksymalna sięgać będzie od 13°C na północy i w kotlinach karpackich do 22°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W środę 11 maja będzie zdecydowanie cieplej, ale tylko w części Polski. Na północy kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na pozostałym obszarze będzie pogodnie i więcej słońca. Temperatura minimalna wyniesie od 5°C do 11°C, na Podhalu około 3°C. Temperatura maksymalna wzrośnie i będzie wynosić od 18°C na wschodzie do 26°C na zachodzie; chłodniej będzie nad morzem – od 13°C do 18°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W czwartek 12 maja eksplozja ciepła przeniesie się na południe kraju. W Polce będzie raczej pochmurno, spodziewane są opady deszczu i burze. Temperatura minimalna wyniesie od 6°C na Podhalu do 14°C na zachodzie. Temperatura maksymalna będzie sięgać od 14°C północnym wschodzie i północy do 25°C na południu. Wiatr według prognozy będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru będą dochodzić do 70 km/h.

Niewykluczone, że w niektórych częściach kraju temperatura wzrośnie do 27-28 °C - takie wartości wskazuje pogoda długoterminowa opublikowana przez IMGW.

RadioZET.pl/IMGW