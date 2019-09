Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na środę, 4 września uraduje zwolenników ciepła i słońca. Po chłodnym wtorku wróci ciepło, ale nie takie jak upały sprzed kilku dni. Temperatury osiągną maksymalną wartość od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu.

Zachmurzenie utrzyma się dziś w pasie północy. Popadać może w pasie wybrzeża, ale też na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie. Nie będą to opady znaczne – spadnie do 5 milimetrów wody na metr kwadratowy. W stolicy będzie dziś ciepło i słonecznie. Termometry pokażą w Warszawie do 24 stopni. Im bardziej na południe, tym temperatura będzie rosnąć.

RadioZET.pl/TVN Meteo