Pogoda na wtorek rozochoci turystów i fanów kąpieli słonecznych, którzy na wakacje wybrali się pod koniec sierpnia. Jak zapowiada TVN Meteo, termometry pokażą dziś od 28 stopni na Suwalszczyźnie, przez 30 stopni w Trójmieście, po aż 33 stopnie w pasie zachodniej Polski, od zachodniego Pomorza po Dolny Śląsk.

Żar lejący się z nieba może wystąpić z intensywnymi burzami i opadami gradu. Wystąpią one na zachodzie i południu kraju. Spaść może od 10 do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. W trakcie burz może powiać ekstremalnie, nawet do 100 km/godz.

Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu.

Ostrzeżenia IMGW o upałach obowiązują do czwartku

Przypomnijmy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o upale z ważnością do czwartku, obowiązujące dla ponad połowy Polski. IMGW zapowiada rozszerzanie się frontu burzowego w kolejnych dniach tygodnia.

