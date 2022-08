Pogoda będzie dziś niebezpieczna. Niemal cała Polska objęta alertami IMGW

Pogoda nie daje nam wytchnienia. W piątek 26 sierpnia Polska pozostanie w upalnej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na zachodzie do 33 stopni na wschodzie. Chłodniej będzie w dolinach górskich – 24 stopnie oraz nad morzem – około 22 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 26 sierpnia. Ostrzeżenia IMGW drugiego i pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla województw:

warmińsko-mazurskiego, z wyjątkiem powiatu nowodworskiego – wygasną w poniedziałek o godzinie 20;

podlaskiego – wygasną w poniedziałek o godzinie 20;

mazowieckiego, z wyjątkiem powiatów południowych – wygasną najpóźniej w poniedziałek o godzinie 20;

lubelskiego – wygasną w poniedziałek o godzinie 20;

kujawsko-pomorskiego – obowiązują do godziny 18-20 w sobotę;

łódzkiego – będą w mocy do godziny 18-20 w sobotę;

wielkopolskiego, w powiatach wschodnich – wygasną o godzinie 20 w sobotę;

pomorskiego, poza powiatami północnymi – wygasną o godzinie 20 w sobotę.

Alert IMGW pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami obejmuje następujące województwa:

mazowieckie, w powiatach: grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom;

świętokrzyskie;

podkarpackie;

małopolskie, poza powiatem tatrzańskim;

śląskie, poza powiatem żywieckim;

opolskie, w powiatach wschodnich.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają również przed burzami z gradem. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w województwach:

dolnośląskim, powiatach: zgorzeleckim, lwóweckim, lubańskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim;

opolskim; w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim;

śląskim, w powiatach: raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim.

W południowych powiatach województwa dolnośląskiego IMGW podwyższył stopień ostrzeżeń do drugiego poziomu. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Potężne pożary szaleją w Rosji. Ogień zbliża się do Moskwy 5 Zobacz galerię fot. HANDOUT/AFP/East News

RadioZET.pl/IMGW/PAP