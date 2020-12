Pogoda będzie niebezpieczna. IMGW wydaje ostrzeżenia dla 5 województw

Dynamiczna pogoda na początku tygodnia. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z poniedziałku na wtorek prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, miejscami powodujących gołoledź. Szczególną uwagę na drogach powinni zachować kierowcy.

Alerty będą obowiązywać w pięciu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Opady marznące w 5 województwach ‧ fot. IMGW ‧ fot. IMGW

Pogoda na wtorek 8 grudnia

We wtorek 8 grudnia Polska znajdzie się pomiędzy silnym wyżem znad Rosji a rozległym układem niżowym posiadającym ośrodki nad Morzem Śródziemnym i w pobliżu Szkocji. Na zachodzie i w centrum kraju zaznaczy się strefa frontu chłodnego, wolno przemieszczającego się na wschód i stopniowo zanikającego. Z południowego wschodu będzie napływało powietrze polarne morskie.

Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju synoptycy prognozują słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do 2 stopni w centrum kraju i 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Helu do 70 km/h, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i nieznacznie wzrośnie.

Galeria Atak zimy na północy Włoch. Spadło od 80 do 140 centymetrów śniegu 9

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW