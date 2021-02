IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śnieżycami i silnym mrozem. Temperaturę nawet minus 21 stopni Celsjusza synoptycy prognozują na południowym wschodzie - na Podkarpaciu i w Małopolsce. Do minus 20 stopni Celsjusza temperatura spadnie lokalnie m.in. na Warmii i Mazurach. W pozostałych regionach objętych alertem pogodowym termometry będą wskazywać do około minus 18 stopni Celsjusza.

Alertów przed silnym mrozem nie wydano dla części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i podlaskiego. Nad morzem spodziewane są natomiast intensywne opady śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich nadmorskich powiatów. W województwie pomorskim spaść może około 15 cm śniegu, a w województwie zachodniopomorskim 20 cm.

Pogoda długoterminowa. IMGW zapowiada przejściowe ocieplenie

Zgodnie z długoterminową prognozą pogody IMGW od soboty 13 lutego przejściowo się ociepli, a temperatura maksymalna w weekend w północnej połowie kraju zbliży się do 0 stopni Celsjusza. - Nieco chłodniej będzie na południu, tam będzie ok. minus 3/4 stopni - wskazał synoptyk. Od poniedziałku spodziewany jest jednak powrót coraz niższej temperatury. W środku przyszłego tygodnia w nocy termometry pokażą nawet minus 20 stopni Celsjusza. W dzień temperatura może wzrosnąć do minus 10 stopni.

Synoptyk podkreślił przy tym, że panująca obecnie wyżowa pogoda sprzyja większym przejaśnieniom i rozpogodzeniom. - Opady śniegu, które będą występować miejscami w całym kraju, będą słabe i będą występować jedynie okresami - poza Pomorzem, gdzie wpływ Morza Bałtyckiego będzie sprzyjać utrzymywaniu się chmur kłębiastych i intensywnym opadom śniegu - powiedział.

Ponownie podnosi się poziom Wisły w rejonie Kępy Polskiej (Mazowieckie), który 11 lutego wieczorem osiągnął stan ostrzegawczy. W rejonie Płocka rzeka nadal powoli opada, ale przekracza wciąż stany alarmowe. Na całym odcinku Wisły w powiecie płockim sytuacja jest monitorowana.

Wody Polskie potwierdziły w czwartek pełną gotowość lodołamaczy na Zbiorniku Włocławskim. Przekazały, że uruchomienie lodołamania w środkowym biegu Wisły możliwe byłoby w najbliższy weekend, ale jest to zależne od temperatur - aby akcja się rozpoczęła, musi być w okolicach 0 stopni Celsjusza. Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana w sobotę.

