Idzie gwałtowne ocieplenie. Na termometrach nawet 23 st. C

P ogoda długoterminowa na koniec października zapowiada się dobrze. Ocieplenie na przełomie drugiej i trzeciej dekady października jest przesądzone – prognozuje portal FaniPogody.pl.

Pogoda długoterminowa. Idzie gwałtowne ocieplenie

Termometry będą pokazywały przez kilka dni nawet 20-23 st. C. Natomiast w Europie Południowej zrobi się upalnie.

Portal przeanalizował anomalie temperatury w okresie od 13 do 28 października. Wynika z nich, że najcieplej będzie w przyszły czwartek i piątek. Na zachodzie i południu Polski temperatura przekroczy 20-23 st. C. Najchłodniej będzie na wschodzie i północnym wschodzie.

Pogoda na piątek

A jaka będzie pogoda w piątek? Według prognozy IMGW na południu i południowym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie. W drugiej połowie dnia na północnym zachodzie kraju możliwe są większe przejaśnienia. Opady deszczu pojawią się miejscami w zachodniej i północnej połowie kraju. Na wybrzeżu możliwe są burze.

Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie od 12 st. C do 15 st. C. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, Podhalu i miejscami na wybrzeżu. Tam termometry wskażą od 9 st. C do 10 st. C.

Powieje umiarkowany wiatr, choć na wybrzeżu może osiągnąć do 70 km/h (z kierunków zachodnich). Wysoko w Sudetach również będzie wietrznie (do 75 km/h).

