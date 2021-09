Nagłe ocieplenie w Polsce. Za kilka dni nawet 26 stopni Celsjusza

Prognoza pogody. W nocy z poniedziałku na wtorek utrzyma się pogoda podobna do tej z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska z IMGW, ranek przywita nas rześkim powietrzem - zwłaszcza na wschodzie kraju.

- Po chłodnej, ale pogodnej nocy, czeka nas taki sam poranek. Na zachodzie, co prawda, pojawią się chmury, jednak nie spodziewamy się, by padał z nich deszcz. Termometry rano wskażą od 6 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 9-10 stopni w centrum, do 15 na zachodzie kraju. Z każdą godziną temperatura będzie rosnąć, by osiągnąć swoje dzienne maksimum na poziomie 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 stopni w centrum i 22-23 stopni na zachodzie Polski - powiedziała Łapińska.

Prognoza pogody 7.09.2021r. Stopniowe ocieplenie przy braku opadów

Jedynie w godzinach popołudniowych na terenach podgórskich Sudetów meteorolodzy spodziewają się symbolicznego deszczu. W pozostałej części kraju będzie sucho i bez opadów. Wieczorem zachmurzenie będzie zanikać. Przez cały czas będzie wiał słaby wiatr.

Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają stopniowe ocieplenie przy braku opadów. W czwartek maksymalna temperatura na zachodzie kraju może przekroczyć 26 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/ autor: Marek Szczepanik (PAP)